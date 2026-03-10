団体戦フリーのキスアンドクライで爆誕

ミラノ・コルティナ五輪で日本に感動を呼んだのは、フィギュアスケート・ペアの三浦璃来・木原龍一組だ。個人戦での金メダルだけでなく、団体戦でも銀メダル。団体フリーから1か月、三浦の伝説シーンが突如、甦った。

2月8日（日本時間9日）の団体戦ペア・フリー。好演技を披露した“りくりゅう”は、キスアンドクライで得点を待った。

155.55点の自己ベスト（当時）が表示されると、驚きながら立ち上がった三浦は何かに躓いて転んでしまった。

ファンの間でも話題となり、中継したNHK放送席も注目。ハイライトで転ぶ三浦の映像が流れると、解説を務めた2014年ソチ五輪男子5位の町田樹さんが「転倒ありましたね。これはディダクション1点ですね」と粋なジョークを口にするほどだった。

あれから約1か月。7日に五輪公式インスタグラムは、「ミウラ・リクのキス・アンド・クライの瞬間は、愛するものを追いかけ続けることの大切さを思い出させてくれる、心温まるシーンだ！」として、このシーンの動画を公開。ファンから様々な声が上がった。

「冬季五輪で最高の瞬間の一つだわ」

「可愛すぎ」

「アニメみたいなリアクションだな」

「ちょっとりくちゃん、気を付けてよ」

「幸せってこういうことなんだろうな」

「木原運送が必要な理由がこれ」

「氷上でのバランスは完璧なのに、地上では全然ダメだなんて」

りくりゅうは25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）への出場を辞退。拠点のカナダ・トロントに戻ることを8日にインスタグラムで報告している。



（THE ANSWER編集部）