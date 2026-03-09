ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤« #ÃÎ¤êÂ³¤±¤ë
2011Ç¯3·î11Æü¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡£¤¢¤ÎÆü¤Îµ²±¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½¬´·¤ä°Õ¼±¤¬³Î¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉºÒ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¾¯¤·¤º¤Äº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ÷¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Æü¾ï¤ËÆþ¤Ã¤¿
°ÊÁ°¤Ï¡¢ËÉºÒ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤É¤³¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢Èó¾ï¿©¤äÈ÷Ãß¿å¡¢ËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Á³¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÄí¤ÇÈ÷Ãß¤ò¹Í¤¨¤ë¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡¢Ï¢ÍíÊýË¡¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬¡ÈÆÃÊÌ¤Ê½àÈ÷¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êë¤é¤·¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
ºÒ³²¤ò¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë°Õ¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿
¿ÌºÒ°ÊÁ°¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤«±ó¤¤¾ì½ê¤Çµ¯¤¤ë¤â¤Î¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤¬Á´¹ñ¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÈòÆñ¤äÈ÷¤¨¤ò¾¯¤·¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎËÉºÒ´Ñ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉºÒ¤Ï¡ÖÊë¤é¤·¤Î°ìÉô¡×¤Ë
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤¸¤àËÉºÒ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ä¡¢Æü¾ï¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÈ÷Ãß¿©ÉÊ¤Ê¤É¡¢¡ÈÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÈÎ¾Î©¤¹¤ëËÉºÒ¡É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê»þ¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤ëËÉºÒ¡£¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿»Æ©¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
15年という時間は長いようで、振り返るとあっという間でもあります。震災の記憶を忘れないこと。そして、日々の暮らしの中で少しずつ備え続けること。それが、これからの防災の形なのかもしれません。
