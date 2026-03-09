この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメYouTuberの山崎NANAがYouTubeチャンネルで「【食べ放題】最新版ココスの朝食バイキングがコスパ最高で美味しすぎて朝から食べまくった爆食女の幸せ満腹モーニング【大食い】」と題した動画を公開。ファミリーレストラン「ココス」の朝食バイキングの魅力を紹介した。



動画で山崎は、和食から洋食、自分で焼けるワッフルまで揃うココスの朝食バイキングを体験。サラダ、定番のおかず、焼き魚、うどん、豊富な種類のパン、ドリンクバーなど、充実したラインナップに驚きを見せた。



中でも特に山崎が絶賛したのが、店内で焼き上げられるパン、とりわけ「クロワッサン」である。「個人的に全ファミレスでNo.1」と断言し、バターが豊かに香るふわサクの生地を「幸せすぎる」と高く評価した。また、焼き鮭は臭みがなくふっくらとした食感、野菜コロッケは「衣カリサク、中身ホクホク」という理想的な仕上がりだとコメント。1089円（税込み）という価格設定に対し、一品一品のクオリティの高さを繰り返し強調した。



和洋さまざまな料理を心ゆくまで堪能した山崎は、「神コスパ」と朝食バイキングを総括。種類の豊富さと料理のおいしさから「ココに住みたい」とコメントし、大満足のうちに食事を終えた。価格、味、種類のすべてにおいて、その満足度の高さを証明する内容となっている。