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「本部の言うことばかり聞いていると大変に」多店舗展開を経験したコンビニFCオーナーの“現場最優先”経営哲学

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が「【衝撃】コンビニFCオーナーはほぼ何もせずに稼げる？月150万“店に行かない経営”の実態【フランチャイズ】」を公開した。コンビニのフランチャイズ（FC）オーナーをゲストに迎え、ビル清掃FC本部を展開する株式会社アクア取締役の松原氏がインタビューを実施。「世間一般のオーナーとは全くかけ離れてます」と語る、月150万円の利益を上げる驚きの経営スタイルが明かされた。



2012年に独立し、現在は3店舗を運営する山本さん。独立のきっかけについて問われると、「オタクと言われる部類に入りまして」と笑い、サラリーマン時代には難しかった「推し活」の時間を確保するためだったと振り返った。松原氏が「コンビニのオーナーは20時間働いているイメージ」と驚くと、山本さんは「全くかけ離れた世界で生きていましたね」と即答。現在は朝8時に起床し、パソコンでYouTubeを見ながら株のトレードをするという、店舗に行かない生活を送っていることを明かした。



順調な経営の裏には、独自の人材戦略がある。人手不足への対策として、早期から外国籍のスタッフを積極的に採用。「日本で働きたいという強い意思があるので、すごく一生懸命勉強する」と高く評価し、彼らの紹介で人が集まるため求人費が一切かかっていないと語った。本部からは日本人を採用するよう圧力がかかったこともあったが、「『そうですよね』と言いながらスルーして使い続けました」と苦笑いを見せた。



さらに山本さんは、現場と本部の考えには乖離があるとし、「本部の言うことばかり聞いていると大変になりますよ」と忠告。本部の指示を真面目にこなすだけでは「絶対に本部が儲かる仕組みにしかならない」と分析し、自ら数値を管理して人材採用を工夫することの重要性を強調した。



動画を通して、松原氏も「すごく勉強になりました」と感嘆する場面が多く見られた。厳しい競争が続くコンビニ業界において、本部に依存せず、自らの頭で考えて店舗を守り抜くオーナーの逞しさが伝わる対談となっている。