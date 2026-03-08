【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年3月9日〜3月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月9日〜3月15日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月2日〜3月8日｜総合運＆恋愛運TOP３
『隠していることがあるでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分の野望のために、あっさりと周囲を裏切ることもあるようです。顔色を気にせず強気を維持していくと良いでしょう。仕事や公の場ではあまり漏らしたくない出来事や繋がりがあります。それを隠していくことに神経を張るでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
コントロールできないことや計算外の出来事に、気持ちが落ち着かないようです。誰にも相談できずに、試行錯誤していきます。でも、その想いや努力は相手に伝わっているでしょう。シングルの方は、ライバルの影が多い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより現状を教えてくれます。
｜時期｜
3月9日 前向きになる ／ 3月11日 理想を下げてみる
｜ラッキーアイテム｜
砂浜
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞