1次ラウンド・プールC

東京ドームで行われているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCで連日、大歓声を浴びているのが台湾だ。ドームを埋める熱烈ファンは試合後、ゴミ拾いも。日本人が驚く様子を地元紙が伝え、台湾ファンから様々な声が上がっている。

プールC開幕カードとなった5日の台湾-オーストラリア戦。平日昼間の試合ながら、観衆は4万523人。台湾のファンがドームを埋め、熱狂していた。そして、試合後には善行もあった。

台湾紙の「三立新聞」は、「東京ドームの試合後に『台湾人が自らゴミ拾い』！日本人も驚き、『台湾大好き』」と題する記事を掲載。「台湾の試合では、東京ドームは毎回、台湾のファンでいっぱいになり、台湾チームに声援を送っているが、台湾ファンが試合後に自らゴミを拾う画像が取り上げられ、それを見た日本人から称賛の声があがっている」と伝えた。

さらに、「国外では台湾ファンの数、その熱狂ぶりがメディアの注目を集めたが、試合後にはさらに日本のネットユーザーを感動させる動画が出てきた」と説明。ネット上では、同様に記事に対して様々な声が上がっている。

「台湾の人間はみな熱く、道徳的な責任感を持っている」

「台湾のために国民レベルの『外交』をしてくれた人に感謝」

「日本に行けば、路上にゴミなど落ちていない。台湾人には、台湾に戻ってからもこのいい習慣を続けてほしい」

台湾はオーストラリア、日本に連敗したが、チェコを14-0と圧倒し、8日は韓国を延長10回死闘の末に撃破した。



（THE ANSWER編集部）