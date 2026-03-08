「リブート」死亡したと思われた人物が再登場「まだ生きてたの？」「しれっと会合にもいる」【第7話ネタバレ】
【モデルプレス＝2026/03/08】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）の第7話が、8日に放送された。死亡したと思われた人物の再登場に、注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「しぶとすぎて面白い」日曜劇場「リブート」再登場した人物
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
ある日、早瀬の元に冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）の仲間・マチ（上野鈴華）が代表を務めるNPO法人「しぇるたー」の拠点として使われている法律事務所に、捜査二課がガサ入れをするという知らせが届く。早瀬はすぐにマチに連絡し、しぇるたーのメンバーたちは逃げようとするが、捜査員に四方を囲まれ、絶体絶命の状況に。そこで、マチの仲間であるリッカ（あかせあかり）は、階段から飛び降りて逃げようと試みるが、手を滑らせて転落。病院に運ばれるも命を落としてしまう。
特殊詐欺の関係者として身柄を拘束されたマチ。そこに、「マチちゃーん。正義の味方が助けに来たで〜」と言いながら男が登場。その男は、第3話で死亡したと思われていた弁護士・海江田（酒向芳）だった。海江田は、早瀬と一香（戸田恵梨香）に夏海（山口紗弥加）殺しと100億円相当の商品強奪の罪を着せられ、冬橋らに処分されかけていたが、殺される直前で儀堂が自供して命拾いしたことを明かした。
第3話放送後、公式サイトの相関図からも消され、完全に死亡したと思われていた海江田が再登場。これに視聴者からは「まだ生きてたの？」「しぶとすぎて面白い」「誰かがリブートしてるんじゃ」「しれっと会合にもいる」「相関図信じちゃいけないんだ…」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】「しぶとすぎて面白い」日曜劇場「リブート」再登場した人物
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」死亡したと思われた人物が再登場
ある日、早瀬の元に冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）の仲間・マチ（上野鈴華）が代表を務めるNPO法人「しぇるたー」の拠点として使われている法律事務所に、捜査二課がガサ入れをするという知らせが届く。早瀬はすぐにマチに連絡し、しぇるたーのメンバーたちは逃げようとするが、捜査員に四方を囲まれ、絶体絶命の状況に。そこで、マチの仲間であるリッカ（あかせあかり）は、階段から飛び降りて逃げようと試みるが、手を滑らせて転落。病院に運ばれるも命を落としてしまう。
特殊詐欺の関係者として身柄を拘束されたマチ。そこに、「マチちゃーん。正義の味方が助けに来たで〜」と言いながら男が登場。その男は、第3話で死亡したと思われていた弁護士・海江田（酒向芳）だった。海江田は、早瀬と一香（戸田恵梨香）に夏海（山口紗弥加）殺しと100億円相当の商品強奪の罪を着せられ、冬橋らに処分されかけていたが、殺される直前で儀堂が自供して命拾いしたことを明かした。
◆「リブート」海江田の再登場に反響
第3話放送後、公式サイトの相関図からも消され、完全に死亡したと思われていた海江田が再登場。これに視聴者からは「まだ生きてたの？」「しぶとすぎて面白い」「誰かがリブートしてるんじゃ」「しれっと会合にもいる」「相関図信じちゃいけないんだ…」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】