この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

工場勤務で「クビになる人」の意外な共通点…真面目な人ほど陥りやすい落とし穴とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が、「【工場転職】真面目に働いてもクビになる理由｜現場で本当に多い5つのパターン」と題した動画を公開した。工場勤務は安定していると思われがちだが、実際には契約終了や打ち切りに至るケースが少なくないとし、その具体的な特徴について解説している。



動画内でケンシロウ氏は、工場で契約終了になりやすい人の特徴をランキング形式で5つ挙げた。第5位は「勤怠が悪い人」である。工場、特にライン作業においては、一人の欠員が前後の工程すべてを止めてしまうため、遅刻や欠勤は厳しく管理される。「適当に仕事してたらいいやろ」という態度は通用しないと語る。



第4位には「マイペースな人」が挙げられた。作業要領書には作業時間が秒単位で定められており、これを守らず「自分のやり方」に固執する人は生産稼働率を下げる要因となる。集団作業において周囲に合わせられないことは致命的だとした。



第3位は「喧嘩・トラブルを起こす人」。現場で感情的になり、暴力や暴言に及ぶ人は、特に期間工や派遣といった非正規雇用の場合、「明日から来ないでください」と即座に契約を打ち切られる可能性が高い。



第2位は「安全意識が低い人」。工場には挟まれや巻き込まれといった重大な事故のリスクが潜んでいる。通路への飛び出しやポケットに手を入れて歩くなど、安全ルールを守れない行動は自身のみならず周囲を危険に晒すため、厳しく見られると指摘した。



そして第1位として「途中から怪我・病気をした人」が挙げられた。もともと腰痛持ちであるなど、身体的な不安要素を抱えたまま入社し、業務によって悪化させてしまうケースだ。ケンシロウ氏は、面接時に持病について聞かれるのは「あなたの病気を加速させるかもしれない」という理由があるからだと説明する。



最後にケンシロウ氏は、自身の適性や健康状態を事前に把握し、対策を講じることの重要性を強調。「対策できないまま工場に行くとマジで痛い目を見る」と警鐘を鳴らし、自分自身と一度対話してみるべきだと結論付けた。