しなこ、両顎の骨切り手術を報告・術後の姿公開「10年くらい前に気づいてからずっとコンプレックスだった」顎変形症で5年前から矯正
【モデルプレス＝2026/03/08】クリエイターのしなこが7日、自身のX（旧Twitter）を更新。両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を行ったことを明かし、反響を呼んでいる。
また「皮膚の麻痺とかは残りやすいって言われてるし、そもそも手術7時間もかかる」とリスクも説明。最後に「改めてこれまでの顔も愛してくれたみんな有り難う！自分も有り難う」と感謝の気持ちを伝え、顎変形症に臨んだ。
【写真】29歳カリスマ美女「顔が2倍腫れる」7時間に及ぶ手術後の姿
◆しなこ、顎変形症の手術を報告
この日「骨切りしました笑」「＃両顎手術 ＃SSRO」と添えて、手術前と手術後の姿を収めた動画を公開したしなこ。動画では「私は顎変形症」「10年くらい前に気づいてからずっとコンプレックスだった」と告白。「口の中を切って骨を動かしてボルトで止めて口の中を縫う」と手術内容を明かした上で「顔が2倍腫れるのやばい それも分かって5年前に矯正を始めたので気持ちとしてはやっときた！嬉しさが勝ってる」とオペ前の意気込みを語った。
◆しなこの投稿に反響
ファンからは「有名な人が発信してくれて助かる」「勇気もらえる」「顎変形症なの知らなかった」「同じコンプレックス抱えてたから親近感わく」「もっとこの病気について広まってほしい」「参考にします」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
