1次ラウンド・プールC韓国戦

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの第2戦で韓国代表と対戦。8-6で下し、連勝とした。「1番・DH」で出場した大谷翔平（ドジャース）は2戦連発と活躍。ベンチで見せたお茶目な表情にも注目が集まった。

大谷は、3回1死から豪快に右中間スタンドに叩き込んだ。NPB＋によると、飛距離124.4メートル、打球速度178.3メートル、高さ46メートル、角度41度という衝撃ムーンショット。6日台湾戦の満塁弾に続き、2戦連発となった。

その後、この日2本目の本塁打となるソロを放った鈴木誠也をベンチで迎えた大谷。両手で顔を隠し、鈴木が自身の前に来た瞬間に両手をずらしてお茶目な表情を見せる“いないいないばぁ”を炸裂させた。

Netflix中継にも映ったシーン。パパらしさも垣間見せるような仕草に、視聴者にも笑撃が広がった。

Xには「家でやってる証拠」「可愛すぎる 絶対娘ちゃんにやってる」「ねーこれ！！！！！ 永遠にみてたいぞっ」「何これ！もう 同級生コンビが楽し過ぎる」「ときめいた自分が悔しい」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）