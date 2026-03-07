この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

髭男爵・山田ルイ53世、世間の“キラキラ”圧力に持論。ひきこもり経験から生まれた「キラキラ生きる義務などない」という哲学

お笑いコンビ・髭男爵のツッコミ担当、山田ルイ53世がYouTubeチャンネル『著者が語る』の動画「【山田ルイ53世が語る】僕たちには「キラキラ」生きる義務などない」に出演した。自身の著書をテーマに、世間にあふれる「キラキラ」したものへの違和感や、ひきこもりだった過去から見出した独自の人生観を語った。



動画ではまず、本書執筆のきっかけについて明かされた。山田は自身のラジオ番組『髭男爵 山田ルイ53世のルネッサンスラジオ』が900回を超えたことに触れ、長年続けてきた講演会のタイトル「僕たちにはキラキラする義務などない」がそのまま本のタイトルになったと説明。講演会では、中学時代の不登校から約6年間のひきこもり生活、そして芸人として成功と挫折を経験した半生を語っており、その内容が本書の下敷きになったという。企画自体は3年ほど前からあったものの、「3年ぐらい書きあぐねていた」と、執筆には苦労があったことも打ち明けた。



本書のキーワードである「キラキラ」について、山田は現代社会で「素敵」とされるライフスタイルや、全ての経験に意味を見出そうとする「美談」へのプレッシャーだと定義。特に、自身のひきこもり経験について「あの6年間があったから今があるんですよね」と安易に結論づけられることに、「いや、あの6年は無駄でした」と返すことで、世間の画一的な価値観に一石を投じていると語った。このような風潮に対し、「煽られている感じ」「不寛容さ」を感じると述べ、生きづらさを抱える人々への共感を示した。



また、インタビューの中では、他者の言葉が全く心に響かない時期があったことにも言及。ひきこもり時代、心配して訪ねてきた友人に対し「お前に俺の気持ちがわかるか」と心を閉ざしていた過去を振り返った。そうした経験を経て、今では自身の「身の置き場所」は「家族しかいない」と断言。故郷に実家がなくなり、物理的な帰る場所を失ったからこそ、妻や娘たちの存在が唯一の拠り所になっていると、穏やかな表情で語った。



本全体を通して、安易なポジティブさや成功物語に疑問を呈し、「その場しのぎでいい」というメッセージを発信する山田。必ずしも前向きになれない人々の心に寄り添う、彼ならではの優しさが垣間見える内容となっている。