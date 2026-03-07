歌手の和田アキ子（75）が7日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のNetflixでの中継に不満をもらす場面があった。

オープニングトークで、「昨日のWBC」と6日に東京ドームで行われたWBC第1ラウンド、日本対台湾の試合について切り出した和田。「私さ、昨日早く帰ったんですよ。家帰ってテレビ見ようと思って。この間の強化試合はだいたい（中継が）6時ぐらいから始まって、球場入りとか、バッティング（練習の）姿を見せたりするじゃない？Netflixつけても全然映らないのよ」と6時過ぎから接続するも、WBCの中継は見当たらなかったという。

自身の設定の間違いなども考えて、マネジャーに電話したといい、設定は問題ないが映らず。「見るのやめようかな」と不満を募らせていたところ、放送予定を調べてくれたマネジャーから「（放送は）7時ジャストから開始です」と連絡があったという。

それでようやく7時になり、中継を見ると「延々、嵐のニノが司会みたいにして、球場に4人ぐらい立っていて。ほんで役者の渡辺謙、それから、元ジャイアンツの原監督、中田翔さん。延々しゃべってんの、7時になっても」と試合前のネットフリックスWBCアンバサダー・渡辺謙、同スペシャルサポーターの「嵐」二宮和也、ゲストの原辰徳氏、中田翔氏のトークに不満を爆発。「始まったの7時15分ぐらいじゃない？何回やめようと思ったか。長すぎる」と印象を語った。