必ず確認すべき。男性との「結婚の相性」決め手となる２つのポイント
お付き合いが長くなってくると「彼とそろそろ結婚したい」と思う瞬間がああるはず。
でも、離婚率が高い今の時代、「好き」だけで結婚を決めるのはちょっと怖いものです。
そこで今回は、男性との「結婚の相性」を見極める上で決め手となる２つのポイントを紹介します。
「素の自分」で居られる関係性か？
結婚生活では、毎日顔を合わせるうちに、否が応でも互いの「素」が見えてきます。
お化粧をしていない姿、体調が悪い時の弱った様子、イライラしている時の感情…すべてさらけ出す覚悟はありますか？
お互いの弱さや欠点を知った上で、それでも一緒にいたいと思える関係性こそが結婚の第一条件です。
「価値観」が一致している、一致していなくても譲れるか？
「お金の使い方」「休日の過ごし方」「家事の分担」など、日常の小さな価値観のずれが、結婚生活の大きなストレスになります。
例えば、あなたは「将来のために貯金したい」と思っているのに、彼は「今を楽しむためにお金は使うもの」というスタンスかもしれません。
また、子育てについても「厳しくしつける」派と「のびのび育てる」派では、結婚後に大きな衝突が生まれることも。
日常会話の中で、これらの価値観をさりげなく確認してみましょう。
似ている部分、違う部分、お互いに譲れる部分と譲れない部分を知ることが、幸せな結婚への近道なのです。
幸せな結婚には、恋愛中には見えにくい「結婚の相性」を確かめておくことが大切なので、まずは今回紹介した２つのポイントを冷静に見極めてくださいね。
