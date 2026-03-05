嵐の二宮和也（42）が4日に放送されたTBS系「ニノなのに」（後8・54）に出演。グループの中でファンサービスが一番凄いと思うメンバーを明かした。

今回は「ライブ中なのに推しと目が合っている!?」として、韓国ボーイズグループ「RIIZE」のファンを集めて実際に検証するVTRが放送された。

嵐として数多くのライブを行ってきた二宮。ゲスト出演した歌舞伎俳優の尾上松也から「めちゃくちゃファンと目が合っているなって感じることあるんですか?」と聞かれた二宮は「あるね」と、ゲストの「ももいろクローバーZ」の玉井詩織と目を合わせた。

また、「個々によってファンサービスって違う。レベルが」とし「うちは相葉（雅紀）くんが一番凄い。相葉くんは全てに応えようとしてくれる」と明かした。

ただ、全てのファンに対応しようとするあまり「俺が見た中で一番おもしろかったのは、いっぱいやりすぎて頭がこんがらがって、最後…中指立てた」と暴露。まさかの行動に玉井は「アイドルがやっちゃダメ」と指摘しつつ大笑い。共演者たちも爆笑する中、二宮は「最高だったんだよな。あれ見た時」と振り返った。