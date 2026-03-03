【魔入りました！入間くん】第4シリーズは4月4日（土）より2クール全24話放送！
アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズの初回放送が4月4日（土）午後6時25分から開始となることが決定。2クール全24話での放送となる。またオープニングテーマはPenthouseの『一二三』に決定した。
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破。（2026年3月現在）
どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のTVアニメ第4シリーズが2026年4月からNHK Eテレにて放送予定だ。
その初回放送が4月4日（土）午後6時25分から開始となることが決定。さらに、第4シリーズは全24話での放送となり、2クールにわたって入間くんたちの活躍が描かれる。
さらに、第4シリーズのオープニングテーマが東京発6人組シティソウルバンド・Penthouseによる『一二三』（いちにのさん）に決定。Vo,Gt 浪岡真太郎から「クールさと賑やかさの狭間で、思わず踊り出したくなるような一曲になっていると思います」とコメントも寄せられ、今シリーズの目玉となる「音楽祭」に寄り添った楽曲となっている。楽曲の音源は近日公開予定ということなので、お楽しみに。
＞＞＞Penthouseやティザービジュアルをチェック！（写真2点）
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
