この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【ナイトストレッチ】首コリと股関節をとろけるほど伸ばす究極ストレッチ｜副交感神経まで整えてぐっすりモードへ」と題した動画を公開しました。この動画では、のが氏が首と股関節を中心に全身を緩め、質の高い睡眠へと導く約10分間のナイトストレッチを紹介しています。

プログラムは、座った姿勢で首を大きく回す動きからスタート。頭の重さを利用して気持ちよく首周りの筋肉をほぐすようアドバイスしています。続いて、手を使って首の側面や後ろ側をじっくりと伸ばし、デスクワークなどで凝り固まりがちな首の緊張を解放。呼吸を止めず、自身のペースで行うことがポイントです。

次に、四つん這いの姿勢になり、「スレッド・ザ・ニードル」のポーズで肩甲骨周りや背中、胸の柔軟性を高めます。さらに、体側を伸ばすストレッチも行い、上半身全体をリフレッシュさせます。

動画の後半では、股関節周りのケアに移行します。「フロッグストレッチ」で内ももと股関節周りの筋肉にアプローチし、血行を促進。その後、片膝立ちの姿勢で行う「腸腰筋のストレッチ」では、腰を反らさずにお尻を丸め込むように意識することで、股関節の付け根を効果的に伸ばす方法を説明しています。

最後は「チャイルドポーズ」や、仰向けで両膝を抱えるポーズで全身をリラックスさせ、プログラムを締めくくります。のが氏は、これらのストレッチが副交感神経を整え、ぐっすり眠るための準備に繋がると解説しています。1日の終わりにこの10分間のストレッチを取り入れ、心身ともにリラックスした状態で休息をとってみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:07

首を大きく回すストレッチ
01:57

首の後ろを伸ばす
06:37

股関節の付け根を伸ばす腸腰筋ストレッチ
11:18

チャイルドポーズでリラックス

ガチガチの身体に終止符！10分で姿勢が変わる「全身リセット」術

 朝の目覚めが変わる！6分で血流を促し代謝を上げる全身運動

 背中の重さ、スッと解消！座ったままできる肩甲骨ストレッチ

