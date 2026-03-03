東大卒の実業家でクイズプレーヤーの伊沢拓司が３日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、「時給１万円以上」という東大生のアルバイトがあることを明かした。

この日は東大卒の伊沢と菊川怜、京大卒の辰巳琢郎が出演し、「東大京大くらべるＳＰ」を放送。東大卒の伊沢は、「時給１万円以上」のアルバイトがあるといい「闇じゃない。紹介の紹介みたいなので」「お金持ち、タワマンの最上階に住んでいる小学生を、教えるというより見ておくという。東大生とおしゃべりして２、３時間。それだけのお金が…というのは聞いた事がある」と話し、スタジオはびっくりだ。

「ガッツリ教えるとかっていうのは、こういうのはなくて、本当のお金持ちは余裕が違うから、見ておいてくれ、しゃべってくれと」と勉強を教えるというよりは話し相手になるバイトだという。

伊沢はこのバイトはやっておらず、「噂の噂」だとしたが、伊沢自身は「ぼくは電話番。時給１４００円」「平日の昼に受験生のマダムから電話がかかってきて、息子が心配で…って１、２時間聞いて１４００円もらってました。それはそれで実入りがいい」とバイト内容を明かした。

これにブラックマヨネーズ小杉竜一は、自身は引っ越しバイトで「朝の７時からやって６０００円とかの時代だから」と伊沢のコメントに驚きまくっていた。