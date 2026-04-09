男子ゴルフの今季海外メジャー初戦、マスターズは９日にジョージア州オーガスタナショナルＧＣで開幕する。中継局のＴＢＳは新解説陣とともに熱戦を届ける。今年から朝枠が中嶋常幸から宮里優作へ、夜枠は芹沢信雄から藤田寛之になる。昨年、２７年間解説を務めた中嶋常幸が勇退。芹沢信雄も同門の藤田寛之にバトンを託した。宮里は「中嶋さんのようにはいかないかもしれないですけど、歴史的な事も含めマスターズトーナメン