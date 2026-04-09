【モスクワ共同】ロシア最高裁は9日、2022年にノーベル平和賞を受賞したロシアの人権団体「メモリアル」を過激派として認定し、国内での活動を禁じる決定をした。タス通信が報じた。法務省が活動禁止などを求めて最高裁に判断を求めていた。メモリアルはロシアによるウクライナ侵攻開始後、最高裁の決定で22年4月に解散を強いられ、国内での公然活動は既にできなくなっている。活動拠点を国外に移して政治犯への支援などを続け