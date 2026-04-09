中国・済南にあるスーパーコンピューティングセンターで作業する職員＝2018年10月17日/Roman Pilipey/EPA-EFE/Shutterstock via CNN Newsource（CNN）あるハッカーが中国国営のスーパーコンピューターに不正侵入し、国防関連の極秘情報など大量のデータを盗み出したと主張している。中国で確認された史上最大規模のデータ流出事件になる可能性もある。流出した機密情報は10ペタバイト以上とされる（1ペタバイト＝1000テラバイト。