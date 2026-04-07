テレビアニメ『リラックマ』の放送を記念したテーマカフェ「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」が、4月23日（木）から、東京、大阪、愛知で順次開催。公式サイトでは、4月6日（月）から、事前予約受付を実施している。【写真】コリラックマやキイロイトリも！選べるメニュー一覧■ティータイムを楽しむセット今回開催される「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」は、新キャラクターの“アワワネコ”や“よびー”も登場し、ごゆる