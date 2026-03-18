ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で、ベネズエラが悲願の初優勝を飾った裏側で、現地で決勝戦を盛り上げた日本人がXで7.5万いいね（執筆時点）を集める大反響を呼んでいる。 【画像】大谷翔平の“相棒”「皆様にご報告」驚きの経歴も説明！「知らなかった」「前より親しみ湧きました」と反響 その正体は、YouTube登録者数41.4万人を誇る人気動画クリエイターのSumide（スミデ）だ。