文化放送および高知放送は、特別番組『小野大輔の高知（こっち）来いよ！2026』を、文化放送では3月13日（金）午後7時00分から、高知放送では3月14日（土）午後6時00分から、2局ネットで放送する。

当番組は、高知出身の声優・小野大輔が、高知の魅力を伝えるラジオ特番の第4弾。今回はゲストに、同じく高知出身で、歌手、声優、朗読劇などマルチに活躍する「浦島坂田船」のメンバー・志麻を迎えて送る。

世代は違うものの音楽や声といった共通する分野で活躍する2人は、意外にも今回が初めての対談。ふるさと高知の魅力、今の職業を目指したきっかけ、仕事の難しさ、今後の夢や目標についてなど、1時間たっぷりトークする。高知県民らしくお酒の話も交えながら、いつまでも続くかのような2人の楽しくも興味深い会話が、この番組だけで聴くことができる。

※当番組は、放送当日以降7日間聴くことができる。

文化放送：https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260313190000

高知放送：https://radiko.jp/share/?sid=RKC&t=20260314180000

【特別番組概要】

■番組名： 『小野大輔の高知（こっち）来いよ！2026』

■放送日時： 3月13日（金）午後7時00分～8時00分

※高知放送 3月14日（土）午後6時00分～7時00分

■出演： 小野大輔

■ゲスト： 浦島坂田船・志麻

■推奨ハッシュタグ： #小野大輔の高知来いよ

■制作： 高知放送