仕事で使うスーツ代や書籍代、自営業なら経費になるのに会社員は自腹です。これって損していませんか？

会社員が仕事の出費を経費にしにくいのは、「給与所得控除」があるから

会社員は、実際に負担した費用を一つずつ経費として差し引くのが基本的にできません。その代わりに「給与所得控除」という、いわば“みなし経費”が最初から差し引かれます。通勤や身だしなみ、仕事に関わる細かな出費も含めて、「一定額はかかるはず」という前提でまとめて控除される仕組みです。

一方、自営業（事業所得）は「収入を得るために直接必要だった支出」を必要経費にできます。ただし、私生活の支出と区別がつきにくいものは認められにくく、仕事に必要だった説明ができる範囲に限られます。スーツのように私用でも着られるものは、経費にできるかが特に難しいポイントです。



会社員でも控除できる可能性がある「特定支出控除」―スーツ代・書籍代はどこまで？

例外として、会社員でも一部を差し引ける制度が「給与所得者の特定支出控除」です。対象になり得るのは、通勤費、職務上の旅費、転居費、研修費、資格取得費など、職務に直接必要な支出です。書籍代も、職務に関連する図書であれば対象になり得ます。

ただし、スーツは要注意です。制度上の「衣服費」は、制服や作業服のように勤務先で着用が必要とされる衣服が中心です。一般的なビジネススーツは“仕事専用”と言い切りにくく、対象として証明するハードルが上がります。

さらに、この控除は「特定支出の合計が、給与所得控除額の2分の1相当額」を超えた部分しか差し引けません。支出がそれほど大きくない年は、手続きしても控除額が出ないことがあります。

加えて原則、会社の証明が必要です。領収書を集め、年末調整ではなく自分で確定申告して手続きしなければなりません。会社の証明書の発行方法も含めて、早めに確認しておくと安心でしょう。



会社員でもできる負担を減らす工夫とは？

現実的には「税金で取り返す」より先に、「会社の制度で自腹を減らす」ほうが効果が出やすいです。書籍代や研修費、資格の受験料は、経費精算や教育補助の対象になりやすいので、まずは申請ルートを確認しましょう。その際、「業務の成果にどれだけ貢献するか」を短く添えると通りやすくなります。

服装についても、制服や作業着に近い扱いの場合は、会社負担にできない、もしくは相談の余地があります。難しい場合は、被服手当のような規程化にできないかを総務に相談するのもよいでしょう。個人で節税を工夫するより会社の制度として整ったほうが、安定して負担を減らせます。

特定支出控除を利用する場合は、領収書に「どの業務のためか」をメモして残し、会社から証明書を発行してもらえるかを早めに確認しておくと、年末に慌てずに済みます。



使える制度を押さえて、自腹の負担を減らそう

会社員がスーツ代や書籍代を自由に経費にできないのは、給与所得控除という“みなし経費をまとめて差し引く仕組み”があるからです。一方で条件を満たせば、給与所得者の特定支出控除により、一部を差し引ける可能性もあります。

ただし、この制度は手続きと要件のハードルがあるため、まずは会社精算や補助、手当などで自己負担を減らし、それでも負担が大きい年だけ特定支出控除を検討するのが堅実です。仕組みを知って動けば、「会社員だから損」で終わらせず、家計のムダを着実に減らしていけるでしょう。



