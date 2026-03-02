松本憲明さん推奨…ヒンジ姿勢をキープし、球速を上げる投球ドリル

理想の投球フォームを形作る上で欠かせないのが、股関節を曲げる「ヒンジ（ヒップヒンジ）」の姿勢。しかし、多くの小学生が軸足だけで立った時にエラー動作を起こすという。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんが、改善ドリルを紹介している。

ヒンジとは、お尻を後方に引いて股関節を蝶番のように折り畳む姿勢。この状態を作れるようになると、軸足の蹴りが強くなり、軸足からステップした前足に体重移動する際の動作「並進運動」も速くなる。その結果、球速も上がる。

小学生の場合、「100％起こるであろう動作」と松本さんが指摘するのは、前足を上げて軸足だけで立った時に起きやすい。軸足の膝が折れて、せっかく作ったヒンジがほどけてしまうのだ。「足を上げた時に軸足の膝が抜け、インステップになったりします。かなり気を付けないと悪い動作が身についてしまいます」と指摘する。

改善策として「ヒンジ状態からのネットスロー」を推奨する。選手はグラブを着けボールを握り、ヒンジの姿勢を作ってから前足を上げてネットに投げる。この時に前足を上げた体勢で動作を一時停止する。お尻がきつくなればヒンジをキープできている証だ。

逆に膝が抜けてヒンジがほどけた選手は太ももの前がきつくなる。小学生がこのドリルを行うと、「足を上げた時に百発百中で（軸足の膝が）抜ける」と松本さん。エラー動作を起こさないよう、指導者や保護者はしっかりチェックしたい。二塁側からスマホで撮影して、膝が抜けていないか確認するのも有効だ。

片足で立ってもヒンジを保てるかは、球速を上げる上で極めて重要なポイント。松本さんは50回程度、このドリルを繰り返すことを勧めている。しっかり習得できるよう努めたい。投球が変わるはずだ。（First-Pitch編集部）