LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【知らなきゃ損】LINE隠しスタンプを完全無料でGETする方法！」と題した動画を公開した。動画では、LINEのスタンプショップには表示されない、いわゆる「隠しスタンプ」を完全無料で入手する方法が解説されている。

ひらい先生によると、隠しスタンプを見つける鍵は、LINEアプリ内ではなくWebブラウザでの検索にあるという。まず、Googleなどの検索エンジンで「LINEスタンプ 無料」というキーワードで検索。すると、検索結果の上位に無料スタンプや隠しスタンプをまとめたサイトが表示されるため、それを開く。

サイトには、無料でダウンロードできる多種多様なスタンプが一覧で表示される。しかし、ここで注意すべき点があるとひらい先生は指摘する。無料スタンプには、ダウンロードに条件があるものとないものの2種類が存在するというのだ。

一つは、企業などの公式アカウントを「友だち追加」することを条件にダウンロードできるスタンプ。もう一つは、特に条件がなく「フリー」と表示されているスタンプだ。ひらい先生は「このフリーというのが実は隠しスタンプということなんですよ」と解説し、これが無条件で誰でもダウンロードできるスタンプだと説明した。

この方法を使えば、公式アカウントの友だち追加をすることなく、手軽にスタンプのバリエーションを増やすことができる。簡単な検索だけで見つけられる隠しスタンプ、一度試してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

「LINEスタンプ 無料」で検索
00:17

無料でダウンロードできるスタンプの一覧
00:31

無料スタンプを入手するための「条件」とは？
00:58

無条件で使える「隠しスタンプ」の見つけ方

