ラミン・ヤマルがビジャレアル戦でハットトリックを達成

スペイン1部FCバルセロナのスペイン代表FWラミン・ヤマルが、圧巻の“スーペルゴラッソ”を含むキャリア初のハットトリックを達成し、ビジャレアル撃破の“主役”となった。

バルセロナは現地時間2月28日、ラ・リーガ第26節でビジャレアルとホームで対戦。ヤマルは前半28分に先制ゴールを記録した。さらに1-0で迎えた同39分、右サイドのタッチライン際でパスを受けると、そこから一気に独力でゴールへと結びつけた。左足アウトサイドで巧みにボールをコントロールし、対峙したDFを突破してペナルティーエリア内に侵入。素早い身のこなしでカバーに入ったDFの前に身体を入れてボールをキープすると、そのまま左足から強烈なシュートをファーサイドへ叩き込んだ。

カットインからの左足。まさに十八番の形で追加点を挙げたヤマルは、後半24分にも再び左足でネットを揺らし、キャリア初のハットトリックを達成。4-1の圧勝劇を導き、スペイン紙「マルカ」は「文句なしの主役だった」と絶賛した。

今季これで公式戦34試合で18得点14アシスト。すでにバルサの看板選手の風格すら漂わせるヤマルだが、2007年7月生まれでまだ18歳。「マルカ」によれば、ラ・リーガで19歳未満の選手がハットトリックを達成するのは59年ぶりの快挙だという。試合後のインタビューでは「恥骨炎の痛みもあって気分は良くなかった」と最近は苦しんでいたことも明かしたが、同時に「ここ1週間くらいは体調が良くなり、プレーしていて楽しかった。今は幸せだよ」と好調ぶりもアピール。その勢いは、さらに加速していくのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）