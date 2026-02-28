キッズデザイン賞20周年が再定義する“子どもの役割”/ NotebookLM」を究めよう【まとめ記事】
創設から20周年を迎えたキッズデザイン賞が、大幅なリニューアルを発表した。最大のトピックは、「子どもの参加・参画」を独立部門として新設したこと。これまで“守られる存在”として語られがちだった子どもを、社会を構成する主体へと再定義する動きともいえる。累計応募総数は4000点を超え、内閣総理大臣賞の創設や海外アワードとの連携など進化を続けてきた同賞は、なぜ今、評価軸そのものをアップデートするのか。その背景と狙いを読み解く。
前回、シリーズの第1回として2025年のAIの進化を振り返ってみたが、今回はそのなかでも最も実用的なAIアプリといえそうなGoogleの「NotebookLM」を取り上げたい。AIの進化が止まらない。ChatGPTやGeminiとチャットを楽しみ、日々のちょっとした調べ物に活用している人は多いだろう。しかし、「もっと実務や学習にAIを使いこなしたいが、何をすればいいのかわからない」と足踏みしている層も少なくないはずだ。そんな人々に、筆者は自信を持って提案したいツールが「NotebookLM」だ。
