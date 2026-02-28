２回目のデートを締めくくる別れ際の一言８パターン
「３回目のデートが成功すれば、二人はうまくいく」。そんな噂もあってか、３度目のデートを意識する人は多いようですね。でも、それも２回目のデートの成功と、次のデートの約束があってこその話。ということで今回は、「２回目のデートを締めくくる別れ際の一言８パターン」をご紹介します！
【１】「今日はありがとう。もっと一緒にいたいから付き合って欲しい。」と思い切って告白してしまう
告白するタイミングは人それぞれ。２回目のデートが大盛り上がりだったら、その勢いで告白してしまうのも全然アリでしょう。健闘を祈ります！
【２】「本当はもっと一緒にいたい。」と名残惜しそうに言う
男性のさみしそうな素振りにキュンとくる女の子もいるはず。１回目は我慢していたけど、今日はさみしさをつい口にしてしまったという雰囲気を出しましょう。強がりばかり言いそうなタイプの人が使うと、よりギャップがあっていいかもしれません。
【３】「この前会った時より、今日はさらに楽しかった！ありがとう！」と感謝の気持ちを伝える
ストレートにデートの感想を彼女に伝えるのもいいですが、１回目のデートよりも楽しめたことを伝えて、彼女の共感を誘ってみてはどうでしょうか？ 彼女も次のデートへの期待が膨らむかもしれません。
【４】「今日は、前よりも帰りが遅くなっちゃったね。ゴメンね。」と１回目と２回目のデートの別れ時間の違いを彼女に意識させる
デートの終わる時間の違いを伝えることで、１回目のデートよりも二人の距離が縮まったことをさりげなくアピールするパターンです。きっと、彼女も会うたびに二人の関係が深まっていると感じてくれるはず。
【５】「今日は帰ったら電話するね！」と電話する約束を取り付ける
デートも２回目ともなれば、話のネタに困ることも少ないはず。帰宅後の電話もきっと盛り上がるでしょう。２回目のデートの余韻を二人で味わいながら、３回目のデートの約束を取り付けてはどうでしょうか？
【６】「今度はドライブしよう。」など二人きりで過ごせる３回目のデートを提案する
３回目のデートで勝負をかけたいなら、周りに邪魔されず二人きりで過ごせる時間を増やしたいところ。二人の気持ちが熱いうちに、ドライブなど二人きりで過ごす時間が長いデートを提案してみてはどうでしょう？
【７】「じゃあ来週の日曜日また遊ぼう。」というように具体的な日にちの約束をして、３回目のデートを確実にする
具体的な日時で約束をしておけば、次のデートも実現しやすくなるはず。ついでに「毎週日曜日はデート」のように３回目からさりげなくレギュラー化させてしまいましょう。そのために、彼女は何曜日が空いている日なのかをあらかじめチェックしておく必要があります。
【８】「次、どこか行きたいところある？」と、その場で３回目のデートの約束をする
「鉄は熱いうちに打て」と言うように、次のデートの約束はその場でした方がいいかもしれません。しかも彼女が「行きたい！」と希望するところなら、次のデートも実現の可能性大です。
２回目のデートを締めくくる一言は、他にもいろいろあると思います。もっと粋な一言もきっとあるでしょう。みなさんはここに挙げた以外で、２回目のデートを締めくくるどんな一言が効果的だと思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】「今日はありがとう。もっと一緒にいたいから付き合って欲しい。」と思い切って告白してしまう
告白するタイミングは人それぞれ。２回目のデートが大盛り上がりだったら、その勢いで告白してしまうのも全然アリでしょう。健闘を祈ります！
男性のさみしそうな素振りにキュンとくる女の子もいるはず。１回目は我慢していたけど、今日はさみしさをつい口にしてしまったという雰囲気を出しましょう。強がりばかり言いそうなタイプの人が使うと、よりギャップがあっていいかもしれません。
【３】「この前会った時より、今日はさらに楽しかった！ありがとう！」と感謝の気持ちを伝える
ストレートにデートの感想を彼女に伝えるのもいいですが、１回目のデートよりも楽しめたことを伝えて、彼女の共感を誘ってみてはどうでしょうか？ 彼女も次のデートへの期待が膨らむかもしれません。
【４】「今日は、前よりも帰りが遅くなっちゃったね。ゴメンね。」と１回目と２回目のデートの別れ時間の違いを彼女に意識させる
デートの終わる時間の違いを伝えることで、１回目のデートよりも二人の距離が縮まったことをさりげなくアピールするパターンです。きっと、彼女も会うたびに二人の関係が深まっていると感じてくれるはず。
【５】「今日は帰ったら電話するね！」と電話する約束を取り付ける
デートも２回目ともなれば、話のネタに困ることも少ないはず。帰宅後の電話もきっと盛り上がるでしょう。２回目のデートの余韻を二人で味わいながら、３回目のデートの約束を取り付けてはどうでしょうか？
【６】「今度はドライブしよう。」など二人きりで過ごせる３回目のデートを提案する
３回目のデートで勝負をかけたいなら、周りに邪魔されず二人きりで過ごせる時間を増やしたいところ。二人の気持ちが熱いうちに、ドライブなど二人きりで過ごす時間が長いデートを提案してみてはどうでしょう？
【７】「じゃあ来週の日曜日また遊ぼう。」というように具体的な日にちの約束をして、３回目のデートを確実にする
具体的な日時で約束をしておけば、次のデートも実現しやすくなるはず。ついでに「毎週日曜日はデート」のように３回目からさりげなくレギュラー化させてしまいましょう。そのために、彼女は何曜日が空いている日なのかをあらかじめチェックしておく必要があります。
【８】「次、どこか行きたいところある？」と、その場で３回目のデートの約束をする
「鉄は熱いうちに打て」と言うように、次のデートの約束はその場でした方がいいかもしれません。しかも彼女が「行きたい！」と希望するところなら、次のデートも実現の可能性大です。
２回目のデートを締めくくる一言は、他にもいろいろあると思います。もっと粋な一言もきっとあるでしょう。みなさんはここに挙げた以外で、２回目のデートを締めくくるどんな一言が効果的だと思いますか？ ご意見をお待ちしております。（外山武史）