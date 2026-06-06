俳優・尾碕真花（２５）が、所属事務所・オスカープロモーションから退所する意思を伝え、「犯罪に該当し得る行為」を受けたと訴えたことを巡り、尾碕の代理人を務める依田俊一弁護士が５日、公式Ｘで改めてオスカー側に反論した。オスカー側は４日に公式サイトを更新。依田弁護士が「犯罪に該当し得る行為」に関連して、同社取締役が権限なく尾碕のＳＮＳにログインした旨のコメントを行ったとした上で、当該行為が「従前より