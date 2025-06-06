細かい指摘によって、彼女をウンザリさせている可能性があります。「細かい男」だと思われることで、別れを考え出すキッカケになる恐れがあります。ではどのような行動によって「細かい男」だと思われるのでしょうか。そこで今回、彼女に嫌われないように、「彼女に『細かい男』だと思われる行動８パターン」を紹介させていただきます。【１】デート費用を細かく割り勘する。デート費用について、細かく割り勘をするパターンです。