

毎日満員電車に揺られる通勤・通学、そして遠方への出張。そんな日々の疲れを癒やしてくれるイベントが、東京駅一番街で開催されます。大人気キャラクター「コウペンちゃん」が、東京駅を訪れる人々を応援する期間限定ショップ『コウペンちゃん 通勤・通学・出張 はなまるライフ！』が2026年2月20日(金)からオープンしています。また、2月28日（土）と3月1日（日）は、コウペンちゃん本人が遊びにくるグリーティングイベントも開催されます。どんな時も肯定してくれるコウペンちゃんのグッズは、慌ただしい現代人にとって癒やしの存在です。出張や通勤の合間に立ち寄りたい、癒やしの新商品や豪華な購入特典の全貌をご紹介します。

東京駅を行き交う人々を癒やす「全肯定」の力

東京駅という日本最大のターミナル駅で、あえて「通勤・通学・出張」をテーマにした企画が展開される点に大きな意義があります。毎日の満員電車に疲弊するビジネスパーソンや学生にとって、コウペンちゃんのような「全肯定」してくれるキャラクターは心のオアシス。鉄道を利用するすべての人に向けた、温かいエールを感じさせるラインナップとなっています。

過去には西武鉄道や阪急電鉄でもコラボ列車が運行され、多くのファンを癒やしてきたコウペンちゃん。今回の東京駅でのイベントも、鉄道ファンや旅行者の間で大きな話題を呼びそうです。

【参考】阪急電鉄に装飾列車『コウペンちゃん号』が登場！コラボグッズ＆フーズも必見（※2021年7月掲載）

https://tetsudo-ch.com/11615076.html

新商品や豪華なお買い上げ特典が目白押し

通勤・通学を応援する癒やしの新グッズ

会場には、通勤カバンにつけたい「雨の日も出勤してえら〜い！ マスコット」や、デスクに置ける「うとうとサラリーマンなデスクトップぬいぐるみ」など、テーマに沿った新商品がずらりと並びます。

ファン必見！お買い上げ特典

また、お買い上げ特典も見逃せません。商品を購入すると「ステッカー」がもらえるほか、税込3,300円以上のご購入で「卓上メッセージカード」、税込8,800円以上のご購入で「ぬいぐるみバッジ(全3種)」がランダムでプレゼントされます（いずれも数量限定・非売品）。

各特典（イメージ）

コウペンちゃんに会えるグリーティングも開催

さらに、2026年2月28日(土)と3月1日(日)の2日間は、コウペンちゃんが「いちばんプラザ」に遊びにやってきます。各日11:00、13:00、14:00の登場予定で、店頭でのご挨拶と記念撮影会が予定されています。

数量限定！直筆サイン入り画集の販売

会場では、作者るるてあさんの直筆サイン入り画集「コウペンちゃん 四季折々展のすべて」も数量限定で販売されるなど、ファン必見の企画が目白押しです。

限定 サイン入り画集（イメージ）

イベント概要

催事名称：コウペンちゃん 通勤・通学・出張 はなまるライフ！

開催期間：2026年2月20日(金)〜3月5日(木)

営業時間：10:00〜20:30（※最終日は18:00まで）

開催場所：東京駅一番街 東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」（地下1階）

毎日がんばっている自分へのご褒美に、あるいはお世話になっている方へのプレゼントを探しに、ぜひ東京駅へお出かけしてみてはいかがでしょうか。

（画像：コウペンちゃんのwebサイトより）©るるてあ/TVアニメ『コウペンちゃん』製作委員会

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）