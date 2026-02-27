津田梅子の五千円札が「4万4000円」に化けた！額面の8倍以上の価値がついた“プレミア紙幣”の特徴とは
2026年2月8日に終了した第126回 入札誌「銀座」にて、津田梅子の新五千円札が3万8000円（手数料込みで4万4270円）で落札されました。一体なぜなのでしょうか。ポイントは記番号（アルファベットと数字部分）にあります。
【実際の画像】4万4000円に化けた「五千円札」を見る
AA-AA券とは、新紙幣における初期発行の紙幣や、今後、記番号が一巡し記番号の色を変えて発行されるときに出現すると想定される紙幣の呼び名であり、紙幣の最初と最後のアルファベット記号が「AA」とつくものを指します。
以前の紙幣ではA-A券、つまり最初と最後の記号がAのものが初期発行のものとして珍重されていました。一方、新紙幣では「AA」と最初も最後も2桁のアルファベットで表記されることに。その結果、AA-AA券が珍重されています。
この新五千円札のAA-AA券が、2026年2月8日に終了した第126回 入札誌「銀座」にて、3万8000円（手数料込みで4万4270円）で落札されました。手数料込みで考えれば、本来の8倍以上の金額です。実際のところこんな高値になるのが通常なのでしょうか？
そのポイントとは、番号が2704番と比較的最初の方に発行されたものであることです。AA-AA券の中でも最初の方に発行された若い番号のものほどプレミアムがつきます。そのため、今回落札された新五千円札も額面の8倍となる価格での取引がなされたといえるのです。
なお、まずオークションに出てくることはないのが数字1桁や2桁のAA-AA券です。例えば新紙幣の1番は日本銀行金融研究所貨幣博物館に展示されていますし、新五千円札の2番は津田梅子の生誕地である東京都新宿区に、3番は津田塾大学に贈呈されています。
このように数字1桁や2桁の紙幣の多くは関係各所に贈呈されているため、オークションに出品されることはまず考えられません。
今回の「2704番」に近い「2674番」の新五千円札はYahoo!オークションで1万5000円で落札されています（2026年2月20日終了）。
一般的に格式あるコイン商のオークションの方が高値になる傾向があり、Yahoo!オークションのような取引しやすいオークションの方が、誰が所有するものか落札後でしか分からない点や需給バランスを考慮すると、価格は安くなる傾向があります。
必ずしもコイン商のオークションだから高値になるとは断定はできませんが、もし出品するのであればコイン商のオークションの方が高値がつきやすいかもしれません。
＜参考＞
第126回 入札誌「銀座」 Lot番号：678 津田梅子5000円札 2桁 AA002704AA | UNC
▼伊藤 亮太プロフィール
慶應義塾大学大学院商学研究科修了。一般社団法人資産運用総合研究所代表理事。ファイナンシャルプランナーとして、家計・保険等の相談、執筆、講演、大学講師を主軸に活動。大学院時代の専門は社会保障で、経済・金融に関する解説も得意。コイン収集マニアの一面も。
(文:伊藤 亮太（株式・ファイナンシャルプランナーガイド）)
