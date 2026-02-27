藤木直人、高見侑里（産休中の高見に代わり、フリーアナウンサーの尾崎里紗さんが出演）がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。2月21日（土）の放送は、3月5日（木）から開幕する「第6回ワールド・ベースボール・クラシック」（以下：WBC）に向けておこなわれた「侍ジャパン宮崎春季キャンプ2026」に訪れたダルビッシュ有投手と松井秀喜さんのインタビューをお届けしました。

ひなたサンマリンスタジアム宮崎

24日までおこなわれていた「侍ジャパン宮崎春季キャンプ2026」には、前回のWBCで主力投手として活躍したサンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手が、チームの臨時アドバイザーとしてキャンプに帯同していました。「井端さんから提案を受けて『自分のできる範囲であれば』ということでお受けしました。自分に求められているのは、やっぱり、ピッチコム（ピッチャーとキャッチャーのあいだでサインを交換するための電子機器）であったり、ピッチクロック（投球間隔の時間制限）、ボールの扱い、打者の傾向というところだと思います。日本のキャッチャーは、バッターの表情やその前のスイングの動きで配球を決めていくところがあって、それとピッチクロックってすごく相性が悪いんですね。だから、ある程度、相手の傾向をデータとかで理解しておいて、道筋を立てたうえで打者と対戦しなきゃいけないので、そういうところがすごく大事になるんじゃないかと思います。ピッチャーの体の状態も良さそうでしたし、すごく楽しみだなと思います」さらに、読売ジャイアンツやニューヨーク・ヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんも激励のために訪れていました。「実は、井端監督が侍ジャパンの監督に就任されたときに『どこかのタイミングで……』ということは言われていたんです。ただ、その後なかなかタイミングが合わなかったんですけど、今回たまたまうまく合ったので良かったです。私自身はジャパンのユニフォームを着てプレーする機会がありませんでしたので、そんななかでもオファーを出していただいて非常に光栄です。私にとっても初めての経験だったので、非常に勉強にもなりましたし、日本のトップの選手たちを目の前で見ることができて非常に素晴らしい機会でした。日本のトップ選手たちを見て、その前はジャイアンツの選手たちを見ていましたが、やはり当然ですけど、（メジャー選手とは）多少の差を感じますし、普段アメリカで選手を見ている自分の目というのもあるし、メジャーにいる選手たちと、自分のなかでの選手の違いというか、レベルだけじゃなくて、いろんな違いを見て勉強になったと思います。そして、これからメジャーの最前線で戦っておられる選手たちが来ますし、そういう選手の皆さんと、それ（キャンプの成果）は共有されるんじゃないかなと思います。後は、これから皆さんにとって素晴らしい大会になるように応援するだけです」侍ジャパンは、27日（金）、28日（土）にバンテリンドーム ナゴヤで中日ドラゴンズと試合。その後、大阪での強化合宿やオリックス・バファローズ、阪神タイガースとの強化試合を経て、東京ドームで開催される1次ラウンドに挑みます。3月6日（金）はチャイニーズ・タイペイ、7日（土）は韓国、8日（日）はオーストラリア、そして、10日（火）はチェコとの試合がおこなわれます。すべて勝ち上がり、3月18日（水）にローンデポ・パーク（アメリカ・マイアミ）でおこなわれる決勝戦で勝利する侍ジャパンを楽しみに、応援しましょう！



