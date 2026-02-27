この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【衝撃】ゴミだらけの「ドブ川水槽」でヨシノボリが激太り？！パンパンのお腹に「卵抱えてる？！」と困惑の声

YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが「ドブ川水槽の魚に異変？！近況報告と引越し準備【ドブ川水槽25】」を公開しました。リアルな「ドブ川」を再現した水槽で飼育中のヨシノボリのお腹が異常に膨れる事態が発生し、投稿者がその原因を推測するとともに、大規模な水槽の引っ越し作業を行う様子が収められています。



動画の冒頭、投稿者は空き缶やビニールゴミ、塩ビパイプなどをレイアウト素材として使用し、汚れた川をリアルに再現した「ドブ川水槽」を紹介しました。その中で飼育されている日本産淡水魚のヨシノボリの中に、一匹だけお腹が破裂しそうなほどパンパンに膨れ上がった個体がいることが判明します。投稿者はこの様子を見て「卵持ってますよね」「生まれるかな」と産卵の可能性を示唆しました。しかし、複雑に入り組んだゴミのレイアウトの中から特定の個体を捕獲するのは困難であり、他の生体へのストレスも考慮して、別水槽への隔離は断念し、現状維持で見守る方針を固めました。



続いて動画は、投稿者の引っ越し準備の話題へと移ります。水槽を置くために中古の古民家を購入したという投稿者は、移動をスムーズにするため、複数の水槽に分かれていた「野良グッピー」たちを一か所にまとめる作業を開始しました。鹿児島県産と熊本県産の野生化したグッピーたちを網ですくい、点滴法を用いて慎重に時間をかけて水合わせを行います。移動先の水槽ではウィローモスが繁茂しすぎていたため、合わせてトリミングなどのメンテナンスも実施されました。



最終的に、すべてのグッピーたちが60cmアクリル水槽への移動を完了しました。水草が生い茂っていた以前の環境よりも隠れ家は減りましたが、稚魚たちが元気に泳ぐ姿も確認されています。ゴミを用いた独創的なレイアウトの中で繰り広げられる生命の営みと、新しい飼育環境への移行プロセスが見どころの動画となっています。