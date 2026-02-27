食べログ「とんかつ 百名店 2026」発表! - 横浜市「揚雫」や名古屋市「土本」、世田谷区「幻水豚」など26店が初選出
カカクコムが運営する「食べログ」は2月25日、「食べログ とんかつ 百名店 2026」を発表した。選出基準日は2026年1月20日。選出基準日時点で、第1ジャンルが「とんかつ」となっている店舗から、点数上位100店を選出した。
食べログ とんかつ 百名店 2026
「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。2017年より数々のジャンルで毎年発表しており、「とんかつ 百名店」は今回で7回目の発表となる。
今回は東京都から43店、大阪府から10店、愛知県から9店が選出された。初選出は26店。1日の提供数がわずか8皿という完全予約制の「揚雫」(神奈川県横浜市)をはじめ、厳選した熟成銘柄豚を日替わりで選べる「とんかつ 土本」(愛知県名古屋市)、無添加にこだわり、赤身・希少部位などを楽しめる「とんかつ 幻水豚」(東京都世田谷区)、九州の甘い醤油とわさびで頂く黒豚シャトーブリアンが堪能できる「黒豚とんかつ くろまつ」(福岡県福岡市)などが初選出された。
初選出26店は、以下のとおり。
「お食事 まるやま」(東京都)
「東京とんかつ がぶう」(東京都)
「とんかつ 燕楽」(東京都)
「とんかつ 王龍」(東京都)
「TONKATSU KEITA」(東京都)
「とんかつ憲進」(東京都)
「とんかつ 幻水豚」(東京都)
「とんかつ ここまでやるか。」(東京都)
「とん平」(東京都)
「Fry家」(東京都)
「とんかつ いし川」(秋田県)
「とんかつ 蒼樹」(神奈川県)
「揚雫」(神奈川県)
「とんかつ 螢水」(岐阜県)
「徳川町 ぶた福」(愛知県)
「とんかつジョニー」(愛知県)
「とんかつ 土本」(愛知県)
「京町堀 なかむら」(大阪府)
「シバケン」(大阪府)
「とんかつ 康四郎」(大阪府)
「トンカツとワイン 日月」(兵庫県)
「とんかつ ぶたしょう」(兵庫県)
「とんかつ 16」(広島県)
「味のかつえだ」(福岡県)
「黒豚とんかつ くろまつ」(福岡県)
「とんかつと、しゃぶしゃぶ。黒豚ふくや」(鹿児島県)
