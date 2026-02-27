長嶋一茂、実は“好きではない”食べ物を打ち明ける。妻には「ナイショにしてきた」

2月27日（金）放送の『ザワつく！金曜日』では、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、値段当てクイズに挑む大好評企画「どんどん高くなる選手権」で激突する。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回は、「冬のお取り寄せ鍋スペシャル」と銘打ち、全国から絶品のお取り寄せ鍋を厳選。3人がその価格を予想していく。

もっとも近い答えを出したら1ポイントだけではなく、鍋の試食権とお取り寄せ鍋の持ち帰りセットをゲット。ピタリ値段を当てたら3ポイントゲットできるというルール。

このクイズの最大の特徴は、紹介する順に商品の価格が高くなっていく点だ。

今回番組が取り上げるのは、「完成まで丸3日間！京都の名水で作る絶品水炊き」、「幻の高級魚を使った極上鍋」、「京都の老舗料亭が作る贅の極み！希少ブランド牛の雲丹しゃぶ鍋」の3品だが、はたしてそれぞれの価格とは？

おいしそうな鍋が次々と登場し、3人は「これ食べてみたい！」を連発。自宅に帰っても今夜の食事が用意されていない、という一茂は、スタジオで鍋を食べようと値段当てに必死になるが…はたして勝負の行方は？ ピタリと値段を当てる正解者は出現するのか？

また番組では、大阪府大阪市にある「珍しい」と話題のロールキャベツ専門店を紹介する。

その店で客をザワつかせているメニューが、「手巻きロールキャベツ“h”and Roll」。なんと客が自分の手を使ってキャベツの葉を肉に巻くスタイルの料理だという。

スタジオでは、一茂が実はロールキャベツが好きではないと打ち明ける。はたして、その理由とは？ さらに、ロールキャベツが嫌いなことを妻にはナイショにしてきたと言い…。