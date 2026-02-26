Snow Man渡辺翔太、最近“ドーパミンが出まくった”仕事とは？「対談させてもらったんだけど」

2月26日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』にSnow ManのメンバーがVTR出演。渡辺翔太が、最近ドーパミンが出たという仕事を明かした。

番組では今回、23日に新曲『オドロウゼ！』を配信リリースしたSnow Manが、同曲の歌詞にまつわるエピソードを話す企画が放送された。

この中で、“ドーパミン”という歌詞にちなみ、“最近、ドーパミン（やる気）が出まくった出来事”について話題が及ぶと、渡辺は、「フジテレビの別の番組で木村さんと対談させてもらったんだけど、それはかなりドーパミン出ましたね」と、同局で放送された『この世界は1ダフル』で対談企画を行った木村拓哉について切り出した。

続けて、渡辺は「最初、1時間半って言われて。対談が」「2人きりで1時間半は正直、俺の中でちょっと長いなって思ってた」「俺の中では“持つかな”の方ね。1時間半も」「でも気づいたら、ドーパミン出すぎて対談2時間」と明かしていた。