この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「実は天才かも？親が見逃しがちな頭の良い子の才能6選」と題した動画を公開した。

動画では、テストの点数や偏差値といった数値化できる能力ではなく、親が日常生活で見逃してしまいがちな「頭の良い子の特徴」について解説されている。高松氏は、SNSなどで育児情報が画一化される中で、見落とされがちな子供の才能を6つのポイントで紹介した。



まず挙げられたのは、口癖のように「なんでなの？」と繰り返す行動だ。親にとっては対応に困る場面もあるが、高松氏はこれを「理由や因果関係を知りたいという思いの表れ」だと定義する。中学・高校受験までは解法パターンの暗記で乗り切れても、大学受験以降では「なぜそうなるのか」という本質的な理解が不可欠になるため、この素朴な探究心は将来的に大きな武器になるとした。



また、趣味やゲームにのめり込む姿についても言及。勉強になると集中できない子供に対し、親は「集中力がない」と嘆きがちだが、高松氏は「好きなことに何時間も没頭できるなら、それは集中力の塊だ」と断言する。問題は能力の有無ではなく、今の時点で勉強が没頭の対象になっていないだけだと指摘し、すでに持っている集中力自体はもっと評価してあげるべきだと語った。



さらに、「苦手がある」という特徴も肯定的に捉え直した。苦手をなくそうと時間を割くよりも、苦手があることは「得意なことを伸ばすために時間を使っている証拠」であると解説。スポーツ選手が特定の競技に時間を割くのと同様に、得意分野にリソースを集中させている結果だと説明した。



動画の終盤で、「一番の大元は親が変わっていかないと、子供は変わっていかない」と述べ、親が子供の行動をどう解釈し評価するかで、子供の将来の豊かさが変わってくると結論付けた。見えにくい才能に気づき、肯定的な声かけを行うことの重要性を訴えている。