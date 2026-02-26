NTTドコモやKDDI、ソフトバンク、楽天モバイル、量販店などがGalaxy S26・S26+・S26 Ultraなどの取り扱いを発表！価格などをまとめて紹介
|日本の移動体通信事業者（MNO）の4社などがGalaxy S26シリーズやGalaxy Buds4シリーズの取り扱いを発表！
既報通り、Samsung Electronics（以下、Samsung）の日本法人であるサムスン電子ジャパンは26日、Samsungが展開する「Galaxy」ブランドにおける新商品としてフラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S26」および「Galaxy S26+」、「Galaxy S26 Ultra」、完全ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds4」および「Galaxy Buds4 Pro」（ともにSamsung Electronics製）を日本市場にて発売すると発表しました。発売日は各機種ともに2026年3月12日（木）となり、発売に先立って2026年2月26日（木）より予約受付が開始されます。
これを受け、NTTドコモやKDDI・沖縄セルラー電話（携帯電話サービス「au」）、ソフトバンク（携帯電話サービス「SoftBank」）、楽天モバイルといった移動体通信事業者（MNO）の4者は26日、これらのGalaxy S26やGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultra、Galaxy Buds4、Galaxy Buds4 Proを取り扱うと発表しています。発売日および予約開始日はKDDIおよび沖縄セルラー電話、ソフトバンクではサムスン電子ジャパンと同じく各機種ともに3月12日発売、2月26日予約開始となっています。本記事ではメーカー版およびNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版の取り扱われるモデルや価格、キャンペーンなどをまとめます。
なお、Galaxy S26およびGalaxy S26+、Galaxy S26 Ultraについては日本向け製品はオープン市場向けメーカー版だけでなく、その他のMNOが扱うモデルもともにおサイフケータイ（FeliCa）に対応していますが、おサイフケータイマークはなく、外観も共通して各社のキャリアロゴなどはなく、違いとしてはプリインストールされているアプリや携帯電話ネットワークの対応周波数帯となっています。一方、Galaxy Buds4およびGalaxy Buds4 Proは各販路ともに同じ製品となります。
＜サムスン電子ジャパン（メーカー版）＞
サムスン電子ジャパンではGalaxy S26（型番：SM-S942Q）およびGalaxy S26+（型番：SM-S947Q）、Galaxy S26 Ultra（型番：SM-S948Q）、Galaxy Buds4、Galaxy Buds4 Proを取り扱い、3月12日に発売し、2月26日から予約受付を開始します。販売拠点は前述通りにSamsungオンラインショプやGalaxy Harajuku、Galaxy Studio Osakaのほか、ビックカメラやヨドバシカメラ、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo! ショッピング、IIJmioです。
|機種
|型番
|ストレージ
|カラー
|価格
|Galaxy
S26
|SM-S942Q
|256GB
|コバルトバイオレット
ブラック
ホワイト
スカイブルー
シルバーシャドウ※1
ピンクゴールド※1
|136,400円
|512GB
|163,900円
|Galaxy
S26+
|SM-S947Q
|256GB
|169,920円
|512GB
|196,900円
|Galaxy
S26
Ultra
|SM-S948Q
|256GB
|218,900円
|512GB
|246,400円
|1TB
|299,200円
＜NTTドコモ（docomo版）＞
NTTドコモでは「Galaxy S26 SC-51G」および「Galaxy S26+ SC-52G」、「Galaxy S26 Ultra SC-53G」、「Galaxy Buds4」、「Galaxy Buds4 Pro」を取り扱い、3月12日に発売し、2月26日から予約受付を開始します。販売拠点はドコモショップや量販店などのドコモ取扱店および公式Webストア「ドコモオンラインショップ」や「ahamoサイト」などです。販売される内蔵ストレージおよびカラーやドコモオンラインショップなどの直営店における価格は以下の通り。
・Galaxy S26 SC-51G | Android スマートフォン | 製品 | NTTドコモ
・Galaxy S26+ SC-52G | Android スマートフォン | 製品 | NTTドコモ
・Galaxy S26 Ultra SC-53G | Android スマートフォン | 製品 | NTTドコモ
|機種
|型番
|ストレージ
|カラー
|価格
|実質負担額※1
|Galaxy
S26
|SC-51G
|256GB
|コバルトバイオレット
ブラック
ホワイト
スカイブルー※2
|512GB
|ブラック
コバルトバイオレット※2
ホワイト※2
|Galaxy
S26+
|SC-52G
|256GB
|コバルトバイオレット※2
ブラック※2
|512GB
|ブラック※2
ホワイト※2
|Galaxy
S26
Ultra
|SC-53G
|256GB
|コバルトバイオレット
ブラック
|512GB
|ブラック※2
ホワイト※2
|1TB
|ブラック※2
ホワイト※2
※2 ドコモオンラインショップのみの取り扱い
＜KDDI・沖縄セルラー電話（au版）＞
KDDI・沖縄セルラー電話ではauにて「Galaxy S26（型番：SCG36）」と「Galaxy S26+（型番：SCG38）」、「Galaxy S26 Ultra（型番：SCG37）」、「Galaxy Buds4」、「Galaxy Buds4 Pro」を取り扱い、3月12日に発売し、2月26日から予約受付を開始します。販売拠点はGalaxy S26 SCG31およびGalaxy S26 Ultraがauショップやau Style、量販店などのau取扱店および公式Webストア「au Online Shop」などです。販売される内蔵ストレージおよびカラーやau Online Shopなどの直営店における価格は以下の通り。
・Samsung Galaxy S26 | スマートフォン（Android スマホ）| au
・Samsung Galaxy S26+ | スマートフォン（Android スマホ）| au
・Samsung Galaxy S26 Ultra | スマートフォン（Android スマホ）| au
またキャンペーン「Galaxy S26シリーズ機種変更おトク割」が実施され、既存の「5G機種変更おトク割」と合わせると、料金プラン「auマネ活プラン＋」に加入した場合に機種変更なら22,000円割引、さらにキャンペーン「au Online Shop お得割」で新規契約なら11,000円割引（22歳以下なら22,000円割引）、他社から乗り換え（MNP）や携帯電話サービス「UQ mobile」および「povo2.0」からの移行なら22,000円割引となります。
|機種
|型番
|ストレージ
|カラー
|価格
|実質負担額※1
|Galaxy
S26
|SCG36
|256GB
|コバルトバイオレット
スカイブルー
|512GB
|ブラック※2
|Galaxy
S26+
|SCG38
|256GB
|コバルトバイオレット
|Galaxy
S26
Ultra
|SCG37
|256GB
|コバルトバイオレット
ブラック
|512GB
|ブラック※2
|1TB
|ブラック※2
※2 au Online Shopのみの取り扱い
＜ソフトバンク（SoftBank版）＞
ソフトバンクでは「Galaxy S26（型番：SM-S942Z）」と「Galaxy S26+（型番：SM-S947Z）」、「Galaxy S26 Ultra（型番：SM-S948Z）」、「Galaxy Buds4」、「Galaxy Buds4 Pro」を取り扱い、3月12日に発売し、2月26日から予約受付を開始します。販売拠点はソフトバンクショップや量販店などのSoftBank取扱店および公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」などです。
・Samsung Galaxy S26 | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・Samsung Galaxy S26+ | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・Samsung Galaxy S26 Ultra | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
|機種
|型番
|ストレージ
|カラー
|価格
|実質負担額※1
|Galaxy
S26
|SM-S942Z
|256GB
|コバルトバイオレット
ブラック
ホワイト
スカイブルー
|512GB
|コバルトバイオレット※2
ブラック※2
ホワイト※2
スカイブルー※2
|Galaxy
S26+
|SM-S947Z
|256GB
|コバルトバイオレット
ブラック
ホワイト
スカイブルー
|512GB
|コバルトバイオレット※3
ブラック※3
ホワイト※3
スカイブルー※3
|Galaxy
S26
Ultra
|SM-S948Z
|256GB
|コバルトバイオレット
ブラック
ホワイト
スカイブルー
|512GB
|コバルトバイオレット※3
ブラック※3
ホワイト※3
スカイブルー※3
※2 一部店舗のみの取り扱い
※3 ソフトバンクオンラインショップのみの取り扱い
＜楽天モバイル（Rakuten版）＞
楽天モバイルでは「Galaxy S26（型番：SM-S942C）」と「Galaxy S26+（型番：SM-S947C）」、「Galaxy S26 Ultra（型番：SM-S948C）」、「Galaxy Buds4」、「Galaxy Buds4 Pro」を取り扱い、3月12日に発売し、2月26日から予約受付を開始します。販売拠点は公式Webサイト（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）内の公式Webストアや「楽天モバイル公式 楽天市場店」、楽天モバイルショップなどです。
・Samsung Galaxy S26 | Android | 製品 | 楽天モバイル
・Samsung Galaxy S26+ | Android | 製品 | 楽天モバイル
・Samsung Galaxy S26 Ultra | Android | 製品 | 楽天モバイル
|機種
|型番
|ストレージ
|カラー
|価格
|実質負担額※1
|Galaxy
S26
|SM-S942C
|256GB
|コバルトバイオレット
ブラック
ホワイト
|Galaxy
S26+
|SM-S947C
|256GB
|コバルトバイオレット
ホワイト
|Galaxy
S26
Ultra
|SM-S948C
|256GB
|コバルトバイオレット
ホワイト
記事執筆：memn0ck
