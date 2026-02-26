eスポーツチーム「REJECT」が25日、公式X（旧ツイッター）を更新。同チームのゲーム「第五人格」部門に所属するhhuについて声明を出した。



【写真】1カ月の処分が発表された「hhu」

公式アカウントでは文書を公開。「この度、弊社第五人格部門所属のhhuが実施したYouTube生配信において、配信画面上に不適切なサイトが一時的に映り込む事象が発生いたしました」と発表し、「社会的行動規範に反するものであり、またプロ選手としての自覚に欠ける行為であったと重く受け止めております」と記した。



hhuに対しては「チームとして厳重注意を行うとともに、以下の対応を実施いたします」と公表。1カ月間の配信活動停止、定められた内容以外のSNS更新禁止、コンプライアンス研修実施の処分を下した。今後については「所属選手への指導を強化し、より一層厳格なマネジメント体制のもと再発防止に努めてまいります」とした。



hhuも自身のXを更新し、「この度は誠に申し訳ございません。この処分を真摯に受け止め、二度とこのようなことがないよう反省しております」と謝罪。「今後はより一層プロとしての自覚を持ち、競技活動に専念します」と記した。



（よろず～ニュース編集部）