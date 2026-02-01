植物性たんぱくをおいしく補給！Plant Label「えんどう豆由来の新おつまみ＆砂糖不使用ドリンク」
雪印メグミルクのプラントベースシリーズ「Plant Label」から、えんどう豆由来の新フレーバー2品が登場します。
おつまみはガーリック味、飲料は砂糖不使用タイプで、食事と間食の両方に取り入れやすい構成です。
2026年3月はじめから順次全国発売となり、植物性たんぱく質を日常で選ぶ選択肢が広がります。
Plant Label「えんどう豆由来の新フレーバー2品」
発売日（おつまみ）：2026年3月1日（日）発売日（飲料）：2026年3月10日（火）発売地域：全国希望小売価格（税別）：おつまみ220円／飲料138円
Plant Labelは、雪印メグミルクが展開する植物由来原料のプラントベースフードブランドです。
えんどう豆は高たんぱく・低脂質に加え、栽培時の環境負荷が比較的少ない原料として注目されています。
今回はおつまみと飲料を同時に強化し、飲酒シーンから日中の水分補給までカバーするラインアップになっています。
Plant Label えんどう豆由来のおつまみ ガーリック味
内容量：52g希望小売価格（税別）：220円発売日：2026年3月1日（日）賞味期間（開封前）：150日間コレステロール：プロセスチーズ比98.7％カット
えんどう豆たんぱく質を配合し、ガーリック香料をきかせた風味で、おつまみとして食べ進めやすい味に設計されています。
コレステロール値を抑えながら塩味系の満足感を得やすいため、代替肉や代替乳を取り入れている人の間食選びにも相性の良い一品です。
ビールと合わせる使い方はもちろん、夕方の小腹対策にも収まりがよく、量を調整しやすい52gサイズも扱いやすいポイントです。
Plant Label えんどう豆生まれ 砂糖不使用
内容量：200ml希望小売価格（税別）：138円発売日：2026年3月10日（火）エネルギー：1本57kcal食物繊維：9.1g/100kcal賞味期間（開封前）：180日間
同商品はえんどう豆たんぱく質を使った植物性飲料で、砂糖不使用かつ低脂肪に整えた軽い飲み口が特長です。
甘さを加えない風味設計なので、食事と一緒でも後味が重くなりにくく、たんぱく質や食物繊維を補いたいタイミングに取り入れやすくなっています。
200mlで57kcalという設計は、朝食時や仕事中のリフレッシュなど、毎日続ける場面を想定した数値バランスです。
プラントベース食品は「代替」の印象が先行しがちですが、最近は味の方向性と栄養設計の幅が広がっています。
今回の2品は、しっかり食べたい日のおつまみと、甘さを控えたい日の飲料を同じシリーズで選べる点が便利です。
