タレントの村重杏奈が２５日、都内で行われた「ＲＩＮＧＳ ｂｙ ｍｅｅｔ ｔｒｅｅ」新商品発表会に出席した。

同商品は岐阜・中津川市で１００年以上続く木材メーカーが研究開発したヘアブランド。鮮やかなピンク色のドレス姿で登場した村重は細くて軽い猫っ毛タイプだと明かし、「雨が降っている今日とか超大変なんです。湿気とか吸収しやすくて、メイクさんを困らせタイプのタレントでしたが、この商品のおかげで、時短でヘアメイクが終わりました」と大興奮で話した。こだわりのヘアケアルーチンについて「髪の毛がぬれている時間を極力短くする。タオルドライしてドライヤーで乾かすまで、そこを動かないことを意識しています」と語った。

２０１１年、ＨＫＴ４８の１期生として芸能活動スタート。今年で芸歴１５年を迎えた。「前は『村重が、村重が』状態でした」と独特な表現でテレビ出演時に前のめりだったことを告白。続けて「最近は番組でゲストさんを深掘りしたほうがいいのかなって。今はゲストさんがしゃべれるように、村重マイナス５０、ゲストさんが１００％を心がけています。どうしたらしゃべりやすい人間になるのか、考えています。スーパー村重になりたいですね」と元気いっぱいに意気込んだ。

日常で心がけていることについては「大きな声であいさつする。人として絶対に守らないといけないことがある。学校で教えてもらったことをとにかくでかい声でやればいいと思います」と力を込めて話した。１月には週刊文春でユーチューバー・コムドットのひゅうがとの熱愛が報じられた。報道陣から「彼氏とはどうですか？」「文春砲を受けた感想は？」と問われると、「今日はシャンプーがメインです」と満面の笑みで答えた。