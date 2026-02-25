3»ù¤ÎÊì¡¦¾®ÁÒÍ¥»Ò¡Ö¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç´ÊÃ±¡×¡È¿²¤«¤»¤Ê¤¤¡É¥¯¥Ã¥¡¼¾Ò²ð¡Ö»þÃ»¤Ç½õ¤«¤ë¡×¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬2·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤ª²Û»Òºî¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3»ù¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ì¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×2¼ïÎà¤Î´ÊÃ±¥É¥í¥Ã¥×¥¯¥Ã¥¡¼
¾®ÁÒ¤Ï¡Ö¡ô´ÊÃ±¤ª²Û»Ò¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡Ö¿²¤«¤»¤Ê¤¤ ¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç´ÊÃ±¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÎÌ¤ä¹©Äø¤òµ¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ó¤È¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤Î2¼ïÎà¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¯¥Ã¥¡¼¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥Ð¥¿¡¼¤ÏÉ¬¤º¼¼²¹¤ËÌá¤¹¡×¡ÖÍñ¤ÏÍÏ¤¤¤Æ¤«¤éÈ¾ÎÌ»È¤¦¤È¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¹¤®¤ë¾ì¹ç¤Ï170¡î¤Ë²¼¤²¤Æ¤âOK¡×¡Ö¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤á¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢ºî¤êÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Èºî¤ì¤ë¥ì¥·¥ÔºÇ¹â¡×¡Ö¿²¤«¤»¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Î»þÃ»¤Ç½õ¤«¤ë¡×¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¨¥×¥í¥ó»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÎÁÍýÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÁÒ¤Ï¡¢2012Ç¯6·î¤ËÄ¹ÃË¡¢2016Ç¯11·î¤Ë¼¡ÃË¡¢2020Ç¯7·î¤Ë»°ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
