¡Ö¤É¤¦¤»¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¡×¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç»±¤òÅð¤â¤¦¤È¤·¤¿¾®³ØÀ¸½÷»Ò½¸ÃÄ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿½÷À ¡Ö¤¢¤ÎÇ¯Îð¤Ç¡Ä¡ÄÀµÄ¾¶²¤í¤·¤¤¡×
±«¤ÎÆü¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢»±Î©¤Æ¤ËÃÖ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Î»±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£Ê¡²¬¸©¤Î40Âå½÷À¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÇã¤¤ÊªÃæ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡¢¡ÖÅðÆñÌ¤¿ë¡×¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
½÷À¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¤Õ¤È»±Î©¤Æ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò3¿ÍÁÈ¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é½÷À¤Î»±¤ò¼ê¤Ë¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë
¡Ö»ä¤Î»±¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ç»ß¤á¤ë
½÷À¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¡¢¡Ö¤½¤ì»ä¤Î»±¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö¸½¹ÔÈÈ¤Ç»ß¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£»±¤òÌÛ¤Ã¤Æ»ý¤Áµî¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¥Ó¥Ë¡¼¥ë»±°ìËÜ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÎ©ÇÉ¤ÊÈÈºá¤À¡£½÷À¤â¡ÖÀàÅðºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡×¤ÈÊ°¤ë¡£
Ì¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãç´ÖÆâ¤Çºá°´¶¤â¤Ê¤¯Åð¤ß¤òÀµÅö²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢½÷À¤Ï¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤¢¤ÎÇ¯Îð¤ÇÊ¿µ¤¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤«ÀµÄ¾¶²¤í¤·¤¤¡×
¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÆ»ÆÁ´Ñ¤Î·çÇ¡¤Ë¶²ÉÝ¤¹¤é´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸£À©¤·¤Æ»ß¤á¤¿¤Î¤ÏÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
