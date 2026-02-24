高須克弥氏、松本人志のCM完成を報告も “クレーム” でオンエアが急遽ストップ「不愉快です」と怒り

2月23日、美容外科「高須クリニック」の院長・高須克弥氏が自身のXを更新。松本人志のCMを作成したことを報告したが、その後、難航していることを明かし、話題となっている。

高須院長は2月23日の朝、《天才まっちゃん応援のキー局番組提供CMを作った。考査もクリアーした。オンエア日もきまっていた》と、松本が出演する新たなCMを作成し、放送開始日も決まっていたことを報告。しかし、《いま謎のクレームでプロジェクトが止まっている》と、難航していることを明かした。

「松本さんは2023年12月、『週刊文春』によってトラブル疑惑が報じられ、その後、裁判に注力するため2024年1月から芸能活動を無期限で休止していました。その頃から、高須院長は松本さんへエールを送り続けていて、『僕一人になってもスポンサーはやめません』と明言。

2024年11月には、松本さんが訴えを取り下げ、裁判が終結したことをうけ、“復帰祝いCM” を作る意向を表明していました」（芸能ジャーナリスト）

高須院長は、その後も《善意のスポンサーはテレビ局の宝ではないのですか。僕は良いことをしているつもりなのに・・・少し不愉快です》と、本音を吐露している。

「同時に、高須院長が代表の『松ちゃん応援委員会』の関西副代表を務めるコヤチ氏がXに今回の件について言及。《そのクレームの所在を考えるとすれば、テレビ局内部の判断である可能性が高いです》《視聴者から抗議が寄せられた、あるいは抗議が来る可能性を考慮した判断なのかもしれません》と、現状を分析しました。

そのうえで、テレビ局の『過度な防衛』意識を指摘。そのポストには、4500件を超えるいいねが集まりました」（同）

このポストは高須院長もリポストし拡散。難航するCM公開に疑問を呈している。

「今回のCMは、全国ネットのゴールデンタイムで放送予定だといいます。CMについては《見たいに決まってます！！ 》《めちゃくちゃ見たい！》と、ファンから放送を熱望する声が集まっています。全国的に露出するからこその難航なのかもしれませんね。

流したいというスポンサーを拒否するテレビ局側という構図は、なかなか異例と言えるでしょう」（同）

地上波で松本の姿を見ることができる日は来るのだろうか。