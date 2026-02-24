この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「自分の子供は通わせたくない」朝鮮学校歴16年の男性が語った“母校”への複雑な思い

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「なぜ韓国人の僕は日本の朝鮮学校を選んだのか」と題した動画を公開。朝鮮学校に幼稚園から大学まで16年間通ったY氏がゲスト出演し、入学の経緯から学校生活の実態、そして「自分の子供は通わせたくない」と語る現在の心境までを赤裸々に明かした。



動画冒頭、Y氏は朝鮮学校に入学した経緯について、自身の両親も朝鮮学校の出身者であったことから「在日朝鮮人は朝鮮学校に行くのが当たり前」という環境だったと説明。幼稚園の年中から転園し、大学まで通い続けたが、当時はそれがごく自然なことだと感じていたという。



日本の学校との違いについては、まず校内では朝鮮語（韓国語）を使わなければならないというルールがあったと明かす。授業のカリキュラムも異なり、「国語」が朝鮮語で、別途「日本語」という科目があったと振り返った。また、教育内容にも言及し、「今、振り返ると朝鮮戦争だったりとか、そのあたりの生々しい写真を見せられた」と語り、反日・反米感情を植え付けるような教育があったとの認識を示した。



朝鮮学校は朝鮮総連が運営する民族学校であり、その関係性についてY氏は、生徒として直接的な関わりは記憶にないとしながらも、北朝鮮から朝鮮総連を通じて寄付があったという話は聞いていたと明かした。



最後に「自分の子供を朝鮮学校に通わせたいか」という質問に対し、Y氏は「この時代でいうと通わせたくない」と断言。その理由として、生徒数が激減している現状を挙げた。Y氏が当時感じていた朝鮮学校のいいところは「つながりがすごい強い集団」である点だったが、現在では生徒数が2、3人という学校もあり、その良さが失われていると考えているという。さらに、国からの支援が受けられないため授業料が高額であることも、子供を行かせたくない理由の一つだと語った。