大河「豊臣兄弟！」“悲劇のヒロイン”直（白石聖）に心配の声相次ぐ「フラグ？」「退場が近そうな空気感」【ネタバレあり】

大河「豊臣兄弟！」“悲劇のヒロイン”直（白石聖）に心配の声相次ぐ「フラグ？」「退場が近そうな空気感」【ネタバレあり】