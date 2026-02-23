この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

歯磨きだけでは不十分だった？歯科医師が警鐘を鳴らす、歯周病を悪化させるNG習慣

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

歯科医師の木村隆寛氏が運営するYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」が、「これしていると絶対に歯周病は治りません...」と題した動画を公開。40代以降に多くの人が悩む歯周病について、歯磨き以外でできる予防・治療法を解説した。



動画で木村氏は、歯周病対策として歯磨き以外に意識すべきこととして、まず「定期的なクリーニング」の重要性を強調した。氏は「歯って28本あって、全部自分でやりきるって難しい」と述べ、セルフケアには限界があることを指摘。仕事や育児、介護などで多忙な現代人にとって、常に自分の歯に注意を振り向けるのは困難であり、定期的に歯科医院でプロのケアを受けることが最も効果的だと説明した。



次に、歯周病を悪化させる最大の要因の一つとして「禁煙」を挙げた。木村氏は「タバコは絶対に歯周病が悪化します」と二度にわたって断言。喫煙習慣のある人は、そのリスクを正直に歯科医師に伝え、専門的な管理を受けるべきだと強く訴えた。



さらに、「食事の内容」も歯周病に大きく関わると解説。歯周病は歯茎の「炎症性疾患」であるため、ジャンクフードや質の悪い炭水化物、糖質といった「炎症を起こしやすい食べ物」を減らすことが重要だとした。特に血糖値を急上昇させる糖質は炎症を悪化させるため、注意が必要である。



このほかにも、木村氏は「運動習慣」「睡眠」「仕事」「生きがい・趣味」といった多角的なアプローチを紹介。「身体も健康じゃないと歯周病もよくならない」と語り、口内の健康は全身の健康状態と密接に結びついていると結論付けた。ストレスや不摂生な生活は、気力や体力の低下を招き、結果として歯周病の悪化にもつながる。歯周病予防は、単なる歯磨きという「点」のケアではなく、生活習慣全体を見直す「面」でのアプローチが不可欠であることが示された。