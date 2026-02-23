¸ü¤µ7.42mm¤Ç8000mAh¡© ¥¹¥Þ¥Û¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¿·µ»½Ñ¤ÎÀµÂÎ
Apple¤äSamsung¤Ê¤ÉÂç¼ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤Î¸ü¤ß¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤òºÇÂç¤Ç¤â5000mAhÁ°¸å¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎTecno Mobile¤¬¡¢¸ü¤µ¤ï¤º¤«7.42mm¤È¤¤¤¦¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢8000mAh¤â¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖTecno Pova Curve 2¡×¤ò³¤³°¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥ÈÉé¶Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊý¼°¤ÏÆ°ºî¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èæ³ÓÅª°Â²Á¤Ç¡¢½¼ÅÅ»þ¤ÎËÄÄ¥¤â¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ãß¤¨¤é¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤Ë¤ÏÊªÍýÅª¤Ê¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÂÎ¤ò¸ü¤¯¤»¤º¤ËÍÆÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ò¡¢Pova Curve 2¤Ï¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¥«¡¼¥Ü¥ó¡ÊSi-C¡Ë¡×µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍÇË¡£Éé¶Ë¤Ë¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¤è¤ê¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ì©ÅÙ¤¬¹â¤¤¥·¥ê¥³¥ó¥«¡¼¥Ü¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Çö¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÍÆÎÌ¤òµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÏÀ¾å¡¢¥·¥ê¥³¥ó¤Ï1g¤¢¤¿¤ê¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎÌó10ÇÜ¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¤òÃß¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¤¸ÊªÍýÅª¶õ´Ö¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÅÅÎÏ¤ò¼ý¤á¤ë¡Ö¹â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ì©ÅÙ²½¡×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¥³¥ó¤Ï¥ê¥Á¥¦¥à¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤¯ËÄÄ¥¤·¡¢¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÇÂç¤Ç300%¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥·¥ê¥³¥ó¤òÃºÁÇ¤Èº®¹ç¤µ¤»¤Æ¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¥«¡¼¥Ü¥óÉé¶Ë¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃºÁÇ¤¬¥·¥ê¥³¥óÎ³»Ò¤ò¸ÇÄê¤·¡¢ËÄÄ¥¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë±þÎÏ¤Î°ìÉô¤òµÛ¼ý¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½¾Íè¤Î¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥ÈÅÅÃÓ¤è¤ê¤â¹â¤¤ÍÆÎÌ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ïÅª¤Ë°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥«¡¼¥Ü¥óÅÅÃÓ¤ÏËÄÄ¥¤ÎÌäÂê¤ò´°Á´¤Ë²ò·è¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥ÈÅÅÃÓ¤è¤ê¤âÎô²½¤¬Áá¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone¤äGalaxy¤Ê¤É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À½ÉÊ¼÷Ì¿¤ä°ÂÁ´À¤ò¿µ½Å¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤¬¹îÉþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
